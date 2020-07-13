Током по коронавирусу решил ударить владелец английского паба. Фото: BBC

https://racurs.ua/n141053-tokom-po-koronavirusu-reshil-udarit-vladelec-angliyskogo-paba.html

Ракурс

В Великобритании пабы открыты для посетителей, но многие англичане игнорируют правила дистанционирования и по привычке толпятся у барной стойки. Это не понравилось Джонни Макфаддену, владельцу паба Star Inn в Корнуолле, и он решил защитить своих сотрудников от заражения весьма оригинальным способом.

Хозяин заведения установил вдоль барной стойки электрическое ограждение и повесил табличку: «Осторожно, ограждение под напряжением», сообщает Cornwalllive.

Макфадден заявляет, что на такой шаг он пошел ради общего блага. Угрожающая надпись сработала и посетители теперь держатся от барной стойки на почтительном расстоянии.

Хозяин паба признался, что ограждение обычно не под напряжением и его установили сугубо в целях запугивания. Также Макфадден заявил, что угрожающая надпись действует лучше любого электрического ограждения.

Несмотря на то, что хозяин паба утверждает, что ограждение обесточено, двое посетителей уже пожаловались, что их ударило током.

Как ранее писал «Ракурс», в Израиле разработали специальную антикоронавирусную маску для посещения ресторанов и кафе. В такой маске можно есть и пить. При нажатии специального рычага маска открывается, освобождая доступ ко рту.