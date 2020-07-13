Больницы переполнены, власти Закарпатья просят помочь купить оборудование

Больницы Закарпатья переполнены, власти просят помочь купить оборудование, фото — ТСН

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Почти на 90% заполнены пациентами с COVID-19 больницы второй и третьей волны на Закарпатье. Эти медицинские учреждения нуждаются в кислородных концентраторах.

Больницы второй и третьей волны привлекли к приему больных коронавирусом 18 июня. Прирост зараженных в последние три недели был настолько интенсивным, что область нуждается в кислородных концентраторах — 40 аппаратов для медицинских учреждений второй и третьей волны, сообщили 13 июля в Закарпатской ОГА.

Концентраторы помогают пациентам с осложненными формами COVID-19. Они насыщают организм больного человека кислородом в зависимости от состояния — от 1 до 10 л.

Больницы первой волны на Закарпатье почти на 100% обеспечены такими аппаратами. В среднем 10-литровый кислородный концентратор стоит 40 тыс. грн. Больницы второй и третьей волны — это преимущественно райбольницы, они сейчас должны закупать такие аппараты за свой счет.

Областная власть обратилась к волонтерам и меценатам с просьбой помочь в закупке аппаратов.

Напомним, что в начале июля руководитель управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил о том, что больницы города заполнены на 95%. Впоследствии эту информацию опроверг премьер-министр Денис Шмыгаль.

Неделю назад на Закарпатье усилили карантин «из-за стабильно напряженной ситуации по распространению COVID-19». Власти решили ограничить время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22.00, ограничить проведение богослужений в помещениях. В области уже почти 4 тыс. человек заболели COVID-19 с начала пандемии.

В Украине 12 июля обнаружили 612 новых случаев коронавирусного заболевания, 15 больных умерли.