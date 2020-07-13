От COVID-19 Украина спасает «избыток» коек, фото — О.Голубовская

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Бороться с COVID-19 украинской системе здравоохранения помогает недостаток, с которым ранее боролись реформаторы отрасли, а именно — «избыток» больничных коек.

К такому выводу пришла заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета Ольга Голубовская.

Именно на этих кроватях сейчас лежат сотни пациентов и дышат кислородом, общаются с врачами (крайне важный психологический аспект), а не сидят дома, ожидая «чувства затрудненного дыхания», — написала врач в Фейсбук.

Она считает, что именно такая особенность системы здравоохранения позволила госпитализировать больных не только с тяжелыми, но и со среднетяжелыми формами COVID-19. Количество коек на 1 тыс. жителей в Украине составляет примерно 8,0, в Южной Корее — 12,27, Японии — 13,05, а в США, Великобритании, Италии — примерно 3,0.

Голубовская раскритиковала реформу медицины, которая оставляла на сотни километров людей без доступа к медпомощи, а стационары не соответствовали требованиям НСЗУ.

Аргументация была «железная» — мы будем больных доставлять в «правильную» больницу. Без дорог. Без карет. Без водителей. Без врачей, — объяснила Голубовская.

Инфекционист рассказала, что среди многих уроков пандемии — изменения в принципе оказания медпомощи.

Сейчас ее не всегда обязательно оказывать в клиниках с дорогим оборудованием, а вполне достаточно иметь кровати, доступ к кислороду, элементарные лабораторные исследования и опытного врача. Наши практикующие врачи в большинстве своем имеют прекрасное клиническое мышление именно из-за отсутствия доступа к широким лабораторным исследованиям и различным медицинским технологиям, — написала Голубовская.



Врач не представляет, где бы сейчас получали лечение в регионах больные COVID-19, критикует разрушение системы противоинфекционной защиты и такой же сценарий в отношении врачей-инфекционистов.

Голубовская убеждена, что пока на медицину будут выделять меньше 3% ВВП, прорыва в отрасле не произойдет. Поэтому пока постепенно возрождается система противодействия инфекционным болезням, инфекционисты и эпидемиологи взяли основной удар на себя по преодолению коронавируса.