Від COVID-19 Україну рятує «надмір» ліжок — професор-інфекціоніст, фото — О.Голубовська

https://racurs.ua/ua/n141043-vid-covid-19-ukrayinu-ryatuie-nadmir-lijok-profesor-infekcionist.html

Ракурс

Боротися з COVID-19 українській системі охорони здоров’я допомагає недолік, з яким раніше боролися реформатори галузі, а саме — «надмір» лікарняних ліжок.

До такого висновку дійшла заслужений лікар України, завідувач кафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету Ольга Голубовська.

Саме на цих ліжках зараз лежать сотні пацієнтів і дихають киснем, спілкуються з лікарями (вкрай важливий психологічний аспект), а не сидять вдома, чекаючи на «почуття утрудненого дихання», — написала лікар у Фейсбук.

Вона вважає, що саме така особливість системи охорони здоров’я дозволила госпіталізувати не тільки важкі, але й середньотяжкі форми COVID-19. Кількість ліжок на 1 тис. жителів в Україні становить приблизно 8,0, у Південній Кореї — 12,27, Японії — 13,05, а у США, Великій Британії, Італії — приблизно 3,0.

Голубовська розкритикувала реформу медицини, яка залишала на сотні кілометрів людей без доступу до меддопомоги взагалі, а наявні стаціонари не відповідали вимогам НСЗУ.

Аргументація була «залізна» — ми будемо хворих доставляти в «правильну» лікарню. Без доріг. Без карет. Без водіїв. Без лікарів, — пояснила Голубовська.

Інфекціоніст розповіла, що серед багатьох уроків пандемії — зміни у принципі наданні меддопомоги.

Нині її не завжди обов’язково надавати в клініках із дорогим обладнанням, а цілком достатньо мати ліжка, доступ до кисню, елементарні лабораторні дослідження і досвідченого лікаря. Наші практикуючі лікарі здебільшого мають прекрасне клінічне мислення саме внаслідок відсутності доступу до широких лабораторних досліджень і різних медичних технологій, — написала Голубовська.



Лікар не уявляє, де б нині отримували лікування в регіонах хворі на COVID-19, критикує руйнування системи протиінфекційного захисту і такий же сценарій щодо лікарів-інфекціоністів.

Голубовська переконана, що поки на медицину будуть виділяти менше 3% ВВП, жодного прориву в галузі не станеться. Тому доки поступово відроджується система протидії інфекційним хворобам, інфекціоністи та епідеміологи взяли основний удар на себе по подоланню коронавірусу.