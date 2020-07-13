Скопление войск РФ у границы Украины объяснит в Раде министр обороны

Военные учения. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n141051-skoplenie-voysk-rf-u-granicy-ukrainy-obyasnit-v-rade-ministr-oborony.html

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Скопление войск РФ близ украинской границы заинтересовало Верховную Раду, которая вызывает для доклада по этому поводу министра обороны Андрея Тарана. Нардепы заслушают его во время часа вопросов к правительству в парламенте 17 июля.

Таран доложит о военных учениях «Кавказ-2020», которые Россия проводит возле границ Украины. Об этом в ходе согласительного совета заявила зампредседателя ВР Елена Кондратюк.

Нардеп считает, что министру обороны следует отчитаться перед украинским обществом, взволнованным массой информации о стягивании РФ значительного количества военных к украинской границе. Также необходимо услышать позицию министерства относительно нынешнего призыва абитуриентов в армию.

В свою очередь первый заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко поддержал предложение вызвать Тарана в Раду, чтобы опровергнуть слухи и развеять панику.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Министерстве образования и науки призвали отложить весенний призыв для абитуриентов. Однако, по данным СМИ, Генштаб продолжает вызывать часть призывников для прохождения комиссии.