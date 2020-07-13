Скупчення військ РФ біля кордону України пояснить у Раді міністр оборони

Військові навчання. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n141051-skupchennya-viysk-rf-bilya-kordonu-ukrayiny-poyasnyt-u-radi-ministr-oborony.html

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Скупчення військ РФ біля українського кордону зацікавило Верховну Раду, яка викликає для доповіді з цього питання міністра оборони Андрія Тарана. Нардепи заслухають його під час години запитань до уряду в парламенті 17 липня.

Таран доповідатиме про військові навчання «Кавказ-2020», які Росія проводить біля українських кордонів. Про це під час погоджувальної ради заявила заступниця голови ВР Олена Кондратюк.

Кондратюк заявила, що міністру оборони треба відзвітувати перед українським суспільством, яке схвильоване валом інформації щодо стягування РФ значної кількості військових до українських кордонів. Також необхідно почути позицію міністерства щодо цьогорічного призову абітурієнтів до армії.

У свою чергу перший заступник керівника фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко підтримав пропозицію викликати Тарана до Ради, аби спростувати чутки і розвіяти паніку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство освіти та науки закликало відтермінувати весняний призов для абітурієнтів. Однак, за даними ЗМІ, Генштаб продовжує викликати частину призовників для проходження комісії.