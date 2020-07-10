Хаос з призовом у Києві — Генштаб ігнорує відстрочку, надану абітурієнтам

https://racurs.ua/ua/n140940-haos-z-pryzovom-u-kyievi-genshtab-ignoruie-vidstrochku-nadanu-abituriientam.html

Ракурс

Біля Київського місцевого та обласного пункту збору призовників зібралися батьки абітурієнтів, яких утримують у цьому пункті. Абітурієнтів зібрали у період, коли вони ще не мають результатів ЗНО, а початок вступної кампанії перенесли через коронавірусний карантин. 8 липня Міністерство освіти та науки повідомляло, що вступники 2020 року можуть отримати відстрочку від призову. Це рішення, як зазначили у МОН, було погоджено з Генеральним штабом Збройних сил України та Офісом президента.

Сьогодні ЗМІ повідомили, що Генштаб, попри домовленості, викликав частину призовників для проходження комісії, та заблокував їх на території збірного пункту. Про це повідомили цьогорічні абітурієнти, яких утримують на території збірного пункту, у Facebook.

У червні завершив навчання та отримав освітній ступінь бакалавра, готувався до вступу до магістратури. У невеличкий проміжок часу між завершенням навчання та вступом для його продовження про себе вирішив нагадати військовий комісаріат Дарницького району. Частину призовників, зокрема й мене, викликали 9 липня для проходження призовної комісії, — написав примусово утримуваний на території збірного пункту Георгій Вешапідзе.

За його словами, у зазначений день він з’явився для проходження комісії.

Всупереч поданій мною заяві про бажання продовжити навчання для здобуття наступного освітнього рівня… призовна комісія відмовила мені у наданні відстрочки до жовтня 2020 року, яка б дозволила реалізувати моє конституційне право на освіту, — зазначив студент-бакалавр.

Хлопець розповів, що 9 липня його заблокували та утримують на території збірного пункту у Києві. Всі утримувані студенти навчалися у столичних вишах.

Згодом ЗМІ повідомили, що до призовного пункту у Києві має навідатися представник Офісу президента.

Через годину абітурієнтів Георгія Вашапідзе і Ігоря Дрозда, котрі поскаржилися на незаконний виклик з боку ЗСУ, випустили з військкомату.

Нагадаємо, 8 липня у МОН заявили, що цьогорічні абітурієнти зможуть отримати відстрочку від призову в армію. Їм потрібно пройти попередню реєстрацію і отримати відстрочку до 1 жовтня 2020 року. Основною причиною того, що абітурієнти почали отримувати повістки в армію став карантин, через який вступну кампанія перенесли.