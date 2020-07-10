Хаос с призывом в Киеве — Генштаб игнорирует отсрочку, предоставленную абитуриентам

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Возле Киевского местного и областного пункта сбора призывников собрались родители абитуриентов, содержащихся в этом пункте. Абитуриентов собрали в период, когда у них еще не было результатов ВНО, а дату вступительной кампании перенесли из-за коронавирусного карантина. 8 июля Министерство образования и науки сообщало, что абитуриенты в 2020 году могут получить отсрочку от призыва. Это решение, как отметили в МОН, было согласовано с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и Офисом президента.

Сегодня СМИ сообщили, что Генштаб, несмотря на договоренности, вызвал часть призывников для прохождения комиссии, и заблокировал их на территории сборного пункта. Об этом сообщили нынешние абитуриенты, содержащиеся на территории сборного пункта, в Facebook.

В июне завершил обучение и получил образовательный степень бакалавра, готовился к поступлению в магистратуру. В небольшой промежуток времени между завершением обучения и вступлением для его продолжения решил напомнить о себе в военный комиссариат Дарницкого района. Часть призывников, в том числе и меня, вызвали 9 июля для прохождения призывной комиссии, — написал принудительно удерживаемый на территории сборного пункта Георгий Вешапидзе.

По его словам, в указанный день он явился для прохождения комиссии.

Вопреки представленному заявлению о желании продолжить обучение для получения следующего образовательного уровня… призывная комиссия отказала мне в предоставлении отсрочки до октября 2020 года, что позволило бы реализовать мое конституционное право на образование, — отметил студент-бакалавр.

Парень рассказал, что 9 июля его заблокировали и удерживают на территории сборного пункта в Киеве. Все содержащиеся студенты учились в столичных вузах.

Впоследствии СМИ сообщили, что в призывной пункт в Киеве должен наведаться представитель Офиса президента.

Спустя час абитуриентов Георгия Вашапидзе и Игоря Дрозда, которые пожаловались на незаконный вызов со стороны ВСУ, выпустили из военкомата.

Напомним, 8 июля в МОН заявили, что в этом году абитуриенты смогут получить отсрочку от призыва в армию. Им нужно пройти предварительную регистрацию и получить отсрочку до 1 октября 2020 года. Основной причиной того, что абитуриенты начали получать повестки в армию, стал карантин, из-за которого вступительную кампанию перенесли.