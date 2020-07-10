Нового міністра підшукав собі Шмигаль. Фото: Цензор.НЕТ

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Кабінет міністрів України був сформований ще в березні 2020 року, проте досі деякі крісла міністрів в уряді пустують. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль визначився із ще одним кандидатом.

Віце-прем'єр-міністром з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) може стати Олег Уруський. Проект постанови про його призначення зареєстровано в Раді під № 3827, його ініціатором значиться Шмигаль.

Член фракції «Слуга народу» Олександр Качура в своєму Telegram-каналі також зазначив, що наступного тижня «слуги» планують провести співбесіду з цим кандидатом.

Олег Уруський — доктор технічних наук, професор, автор наукових праць. Він обіймав керівні посади на підприємствах і об'єднаннях оборонної промисловості, авіатранспортної галузі, машинобудування. Керував підрозділами апарату Ради національної безпеки і оборони України.

У 2015 році він очолював Державне космічне агентство України, до того був першим заступником міністра промислової політики.