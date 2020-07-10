Нового министра подыскал себе Шмыгаль. Фото: Цензор.НЕТ

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Кабинет министров Украины был сформирован еще в марте 2020 года, однако до сих пор некоторые кресла министров в правительстве пустуют. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль определился с еще одним кандидатом.

Вице-премьер-министром по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может стать Олег Уруский. Проект постановления о его назначении зарегистрирован в Раде под № 3827, его инициатором значится Шмыгаль.

Член фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале также отметил, что на следующей неделе «слуги» намерены провести с ним собеседование.

Олег Уруский — доктор технических наук, профессор, автор научных трудов. Он занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до того был первым заместителем министра промышленной политики.