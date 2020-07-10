Потяг «Укрзалізниці». Фото: volyn.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140938-ukrzaliznycya-anonsuvala-vidnovlennya-povnocinnogo-pasajyrskogo-spoluchennya.html

Ракурс

«Укрзалізниця» планує в серпні 2020 року повноцінно відновити залізничне сполучення.

З початку відновлення залізничного сполучення вже запущена третина поїздів далекого сполучення та приміських електричок. Якщо у серпні кількість захворювань на COVID-19 піде на спад, то залізничне сполучення повноцінно відновиться з усіма регіонами. Про це повідомив в. о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик під час робочої поїздки в західні регіони, повідомляється на сайті компанії.

За його словами, до станції «Львів» наразі курсує 17 поїздів далекого сполучення та 10 приміських, їхня наповненість складає 90%. Кількість потягів збільшать у разі збільшення попиту. А на Львівському залізничному вокзалі можуть встановити сучасні інфрачервоні системи скринінгу температури.

Залізничники нагадали, що всі пасажирські поїзди наразі проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу, а поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту. А всі пасажири повинні носити маски та проходити температурний скринінг.

Нагадаємо, раніше в «Укрзалізниці» розповіли «Ракурсу», де планують відновити курсування додаткових «літніх» поїздів в курортні регіони України.