Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Поезд «Укрзализныци». Фото: volyn.com.ua

Когда восстановят полноценное движение поездов, рассказали в «Укрзализныце»

10 июл 2020, 14:09
999

«Укрзализныця» планирует в августе 2020 года полноценно восстановить железнодорожное сообщение.

С начала возобновления железнодорожного сообщения уже запущена треть поездов дальнего следования и пригородных электричек. Если в августе количество заболеваний COVID-19 пойдет на спад, то железнодорожное сообщение полноценно восстановится со всеми регионами. Об этом сообщил и. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик во время рабочей поездки в западные регионы, сообщается на сайте компании.

По его словам, до станции «Львов» сейчас курсируют 17 поездов дальнего сообщения и 10 пригородных, их наполненность составляет 90%. Количество поездов увеличат в случае увеличения спроса. А на Львовском железнодорожном вокзале могут установить современные инфракрасные системы скрининга температуры.


Железнодорожники напомнили, что все пассажирские поезда сейчас проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса, а поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты. А все пассажиры должны носить маски и проходить температурный скрининг.

Напомним, ранее в «Укрзализныце» рассказали «Ракурсу», где планируют возобновить курсирование дополнительных «летних» поездов в курортные регионы Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter


.





Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров