Поезд «Укрзализныци». Фото: volyn.com.ua

https://racurs.ua/n140938-ukrzaliznycya-anonsirovala-vosstanovlenie-polnocennogo-passajirskogo-soobscheniya.html

Ракурс

«Укрзализныця» планирует в августе 2020 года полноценно восстановить железнодорожное сообщение.

С начала возобновления железнодорожного сообщения уже запущена треть поездов дальнего следования и пригородных электричек. Если в августе количество заболеваний COVID-19 пойдет на спад, то железнодорожное сообщение полноценно восстановится со всеми регионами. Об этом сообщил и. о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик во время рабочей поездки в западные регионы, сообщается на сайте компании.

По его словам, до станции «Львов» сейчас курсируют 17 поездов дальнего сообщения и 10 пригородных, их наполненность составляет 90%. Количество поездов увеличат в случае увеличения спроса. А на Львовском железнодорожном вокзале могут установить современные инфракрасные системы скрининга температуры.

Железнодорожники напомнили, что все пассажирские поезда сейчас проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса, а поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты. А все пассажиры должны носить маски и проходить температурный скрининг.

Напомним, ранее в «Укрзализныце» рассказали «Ракурсу», где планируют возобновить курсирование дополнительных «летних» поездов в курортные регионы Украины.