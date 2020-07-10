Дівчина розтрощила вагон поїзда “Укрзалізниці” і похизувалася відео — новини України

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Підлітки розтрощили вагон приміського поїзда № 6044 П’ятихатки — Стикова — Дніпро-Головний. Інцидент стався 9 липня. Відеозапис своїх «подвигів» хулігани виклали у соцмережі. «Укрзалізниця» просить поліцію знайти та покарати порушників закону.

І знову підлітки розтрощили вагон приміського поїзда… Свої «витівки» юні вандали знімали на відео та викладали в соціальну мережу Instagram, — йдеться у повідомленні УЗ.

Також в «Укрзалізниці» висловили сподівання, що Національна поліція України «відреагує на цей випадок».

Подібний випадок мав місце у березні, коли вандал розтрощив приміський поїзд Львів — Сокаль. Володимир Саноцький, хуліган, який трощив вагон і також знімав свої витівки, отримав штраф у розмірі 8,5 тис. грн, — розповіли в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, торік футбольні хулігани розтрощили один із вагонів приміського поїзда № 6929, який курсує за маршрутом Ніжин — Київ. Машиністові потяга довелося робити вимушену зупинку на станції «Бобровиця» та викликати поліцію.