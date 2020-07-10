Девушка разгромила вагон поезда «Укрзализныци» и похвасталась видео — новости Украины

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Подростки разгромили вагон пригородного поезда № 6044 Пятихатки — Стыковая — Днепр-Главный. Инцидент произошел 9 июля. Видеозапись своих «подвигов» хулиганы выложили в соцсети. «Укрзализныця» просит полицию найти и наказать нарушителей закона.

И снова подростки разгромили вагон пригородного поезда… Свои «игры» юные вандалы снимали на видео и выкладывали в социальную сеть Instagram, — говорится в сообщении УЗ.

Также в «Укрзализныце» выразили надежду, что Национальная полиция Украина «отреагирует на этот случай».

Подобный случай уже был в марте, когда вандал разгромил пригородный поезд Львов — Сокаль. Владимир Саноцкий, хулиган, который крушил вагон и также снимал свои выходки, получил штраф в размере 8,5 тыс. грн, — рассказали в «Укрзализныци».

Напомним, в прошлом году футбольные хулиганы разгромили один из вагонов пригородного поезда № 6929, который курсирует по маршруту Нежин — Киев. Машинисту поезда пришлось сделать вынужденную остановку на станции Бобровица и вызывать полицию.