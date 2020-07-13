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Ракурс
Підозрювана Юлія Кузьменко. Фото: Главком

Кузьменко не відпустили з СІЗО, а Дугарь змінили запобіжний захід — справа Шеремета

13 лип 2020, 15:32
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Печерський районний суд Києва розглядав зміну запобіжного заходу Юлії Кузьменко — фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Служителі Феміди відмовили у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу волонтерці. Слідчий суддя Олеся Батрин постановила відмовити у задоволенні клопотання. Ухвала оскарженню не підлягає. Про це 13 липня повідомляє «Укрінформ».


Крім того, сьогодні змінили запобіжний захід медику Яні Дугарь — з неї зняли територіальні обмеження та повинні зняти електронний браслет.

Нагадаємо, 13 липня Київський апеляційний суд розглянув апеляцію Андрія Антоненка щодо продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Столичний суд відхилив клопотання і залишив підозрюваного під вартою до 23 липня.


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