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Ракурс
Подозреваемая Юлия Кузьменко. Фото: Главком

Кузьменко не отпустили из СИЗО, а Дугарь изменили меру пресечения — дело Шеремета

13 июл 2020, 15:32
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Печерский районный суд Киева 13 июля рассматривал изменение меры пресечения Юлии Кузьменко — фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Служители Фемиды отказали в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения волонтерке. Следственный судья Олеся Батрин постановила отказать в удовлетворении ходатайства. Постановление обжалованию не подлежит. Об этом 13 июля сообщает «Укринформ».


Кроме того, сегодня изменили меру пресечения медику Яне Дугарь — с нее сняли территориальные ограничения и должны снять электронный браслет.

Напомним, 13 июля Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию Андрея Антоненко о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Столичный суд отклонил ходатайство и оставил подозреваемого под стражей до 23 июля.


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