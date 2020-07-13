Антоненко остался под стражей. Фото: Стас Юрченко/Ґрати

https://racurs.ua/n141042-delo-sheremeta-apellyaciu-antonenko-s-pyatoy-popytki-rassmotrel-sud.html

Ракурс

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета продолжают расследовать правоохранительные органы. Тем временем подозреваемые в убийстве журналиста находятся под стражей.

Сегодня, 13 июля, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию Андрея Антоненко о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей. Столичный суд отклонил ходатайство и оставил подозреваемого под стражей до 23 июля. Об этом говорилось в трансляции из зала суда.

Апелляционный суд смог рассмотреть апелляцию только с пятого раза. Предыдущие четыре раза рассмотрение жалобы откладывали. В прошлый раз — из-за того, что потеряли один из томов дела.

Отметим, на заседании суда присутствовали ряд депутатов и активистов, которые хотели взять Антоненко на поруки. Это, в частности, депутаты от «Европейской солидарности» Ирина Фриз и Николай Величкович, волонтеры Мирослав Гай, Елена Щербина и Юлия Гончарова, экс-депутаты Татьяна Чорновол и Андрей Тетерев и другие. Однако их заявления тоже были отклонены.

Ветеран АТО Андрей Антоненко и врач Юлия Кузьменко с декабря 2019 находятся в СИЗО по обвинению в убийстве Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугар в мае освободили из-под домашнего ареста под залог 168 тыс. грн.