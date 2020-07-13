Антоненко залишився під вартою. Фото: Стас Юрченко/Ґрати

https://racurs.ua/ua/n141042-sprava-sheremeta-apelyaciu-antonenka-z-p-yatoyi-sproby-rozglyanuv-sud.html

Ракурс

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета продовжують розслідувати правоохоронці. Тим часом підозрювані у вбивстві журналіста перебувають під вартою.

Сьогодні, 13 липня, Київський апеляційний суд розглянув апеляцію Андрія Антоненка щодо продовження строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Столичний суд відхилив клопотання і залишив підозрюваного під вартою до 23 липня. Про це йшлося у трансляції з зали суду.

Апеляційний суд спромігся розглянути апеляцію лише з п’ятого разу. Попередні чотири рази розгляд скарги відкладали. Минулого разу — через те, що загубили один із томів справи.

Зазначимо, на засіданні суду були присутні низка депутатів та активістів, які хотіли взяти Антоненка на поруки. Це, зокрема, депутати від «Європейської солідарності» Ірина Фріз і Микола Величкович, волонтери Мирослав Гай, Олена Щербина і Юлія Гончарова, екс-депутати Тетяна Чорновол та Андрій Тетерук та інші. Проте їхні заяви теж були відхилені.

Ветеран АТО Андрій Антоненко і лікар Юлія Кузьменко з грудня 2019 року перебувають у СІЗО за обвинуваченням у вбивстві Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь у травні звільнили з домашнього арешту під заставу 168 тис. грн.