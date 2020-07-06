Сокращение армии — в Генштабе ответили на критикуhttps://racurs.ua/n140722-sokraschenie-armii-v-genshtabe-otvetili-na-kritiku.htmlРакурс
Сокращение армии прокомментировал начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Информацию о якобы принятом решении о сокращении армии на несколько десятков тысяч (в частности, в десантных войсках) Хомчак считает «манипулятивной и ложной».
Он утверждает, что штатная численность войск превышает 250 тыс. человек — показатель, определенный законом «О численности Вооруженных сил Украины», сообщает «Армия-информ».
Другое дело — некомплект войска в соответствии со штатной численностью.
Некомплект большой, но если вспомнить о численности войска, определенной законом, то мы укомплектованы почти на 100%, — заявил Хомчак.
Начальник Генштаба считает, что эту ситуацию используют, когда говорят о значительном некомплекте в бригадах и оттоке людей из армии. Хомчак призывает позаботиться об увеличении военного бюджета на содержание большего войска.
Главнокомандующий ВСУ рассказал, что значительное расхождение между штатным числом войск (на бумаге — «Ракурс») и имеющейся численности личного состава (определенной законом, 250 тыс.) не позволяют достичь необходимой слаженности подразделений и качественно проводить боевую подготовку.
Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, — рассказал начальник Генштаба.
В армии приняли решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины.
Ранее Хомчак заявлял, что армии Украины вредят популизм и безответственные заявления некоторых политиков.