Сокращение войска — в Генштабе ответили на критику, фото — Минобороны

https://racurs.ua/n140722-sokraschenie-armii-v-genshtabe-otvetili-na-kritiku.html

Ракурс

Сокращение армии прокомментировал начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Информацию о якобы принятом решении о сокращении армии на несколько десятков тысяч (в частности, в десантных войсках) Хомчак считает «манипулятивной и ложной».

Он утверждает, что штатная численность войск превышает 250 тыс. человек — показатель, определенный законом «О численности Вооруженных сил Украины», сообщает «Армия-информ».

Другое дело — некомплект войска в соответствии со штатной численностью.

Некомплект большой, но если вспомнить о численности войска, определенной законом, то мы укомплектованы почти на 100%, — заявил Хомчак.

Начальник Генштаба считает, что эту ситуацию используют, когда говорят о значительном некомплекте в бригадах и оттоке людей из армии. Хомчак призывает позаботиться об увеличении военного бюджета на содержание большего войска.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что значительное расхождение между штатным числом войск (на бумаге — «Ракурс») и имеющейся численности личного состава (определенной законом, 250 тыс.) не позволяют достичь необходимой слаженности подразделений и качественно проводить боевую подготовку.

Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, — рассказал начальник Генштаба.



В армии приняли решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины.

Ранее Хомчак заявлял, что армии Украины вредят популизм и безответственные заявления некоторых политиков.