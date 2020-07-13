Лікарні переповнені, влада Закарпаття просить допомогти купити обладнання

Лікарні Закарпаття переповнені, влада просить допомогти купити обладнання, фото — ТСН

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Майже на 90% заповнені ліжка пацієнтами, які хворіють на COVID-19, у лікарнях другої та третьої хвилі на Закарпатті. Ці медичні заклади потребують кисневих концентраторів.

Лікарні другої та третьої хвилі залучили до прийому хворих на коронавірус 18 червня. Приріст заражених в останні три тижні був настільки інтенсивним, що область потребує кисневих концентраторів — 40 апаратів для медичних закладів другої та третьої хвилі, повідомили 13 липня у Закарпатській ОДА.

Концентратори допомагають пацієнтам із ускладненими формами COVID-19. Вони насичують організм хворої людини киснем залежно від стану — від 1 до 10 л.

Лікарні першої хвилі на Закарпатті майже на 100 відсотків забезпечені такими апаратами. В середньому 10-літровий кисневий концентратор коштує 40 тис. грн. Лікарні другої та третьої хвилі — це переважно рай лікарні, вони нині повинні закуповувати такі апарати власним коштом.

Обласна влада звернулася до волонтерів та меценатів з проханням допомогти у закупівлі цих апаратів.

Нагадаємо, що на початку липня керівник управління охорони здоров’я Львова Володимир Зуб заявив про те, що лікарні міста заповнені на 95%. Згодом цю інформацію заперечив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тиждень тому на Закарпатті посилили карантин «через стабільно напружену ситуацію щодо поширення COVID-19». Влада вирішила обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22.00 і обмежити проведення богослужінь у приміщеннях. В області вже майже 4 тис. осіб захворіли на COVID-19 від початку пандемії.

В Україні 12 липня виявили 612 нових випадків коронавірусного захворювання, 15 хворих померли.