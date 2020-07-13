Коронавірус іде на спад — за добу в Україні понад 600 випадків COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n141023-koronavirus-ide-na-spad-za-dobu-v-ukrayini-ponad-600-vypadkiv-covid-19-infografika.htmlРакурс
В Україні другу добу підряд фіксується зменшення кількості інфікувань коронавірусною інфекцією COVID-19.
Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків. З початку епідемії підтверджено 54 тис. 133 випадки COVID-19, з них 26 тис. 503 одужали, 1 тис. 398 осіб померли. Станом на 13 липня в Україні 26 тис. 232 хворих. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Наразі в лікарнях перебувають 3 тис. 808 осіб, з них 81 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 тис. 277 осіб, а до апаратів штучної вентиляції легень були підключені 437 пацієнтів.
Випадки коронавірусу зафіксовані в регіонах:
- Вінницька область — 2 тис. 122 випадки;
- Волинська область — 3 тис. 71 випадок;
- Дніпропетровська область — 1 тис. 144 випадки;
- Донецька область — 759 випадків;
- Житомирська область — 1 тис. 542 випадки;
- Закарпатська область — 3 тис. 988 випадків;
- Запорізька область — 622 випадки;
- Івано-Франківська область — 3 тис. 71 випадок;
- Кіровоградська область — 674 випадки;
- Київ — 6 тис. 238 випадків;
- Київська область — 3 тис. 68 випадків;
- Львівська область — 7 тис. 107 випадків;
- Луганська область — 93 випадки;
- Миколаївська область — 482 випадки;
- Одеська область — 2 тис. 208 випадків;
- Полтавська область — 334 випадки;
- Рівненська область — 4 тис. 697 випадків;
- Сумська область — 341 випадок;
- Тернопільська область — 2 тис. 260 випадків;
- Харківська область — 2 тис. 677 випадків;
- Херсонська область — 204 випадки;
- Хмельницька область — 908 випадків;
- Чернівецька область — 5 тис. 161 випадок;
- Черкаська область — 754 випадки;
- Чернігівська область — 608 випадків.
Нагадаємо, в Україні за 11 липня було підтверджено 678 нових випадків інфікування. Від ускладнень померли 11 пацієнтів, 457 осіб вилікувалися від недуги.