Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n141023-koronavirus-ide-na-spad-za-dobu-v-ukrayini-ponad-600-vypadkiv-covid-19-infografika.html

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В Україні другу добу підряд фіксується зменшення кількості інфікувань коронавірусною інфекцією COVID-19.

Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків. З початку епідемії підтверджено 54 тис. 133 випадки COVID-19, з них 26 тис. 503 одужали, 1 тис. 398 осіб померли. Станом на 13 липня в Україні 26 тис. 232 хворих. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Наразі в лікарнях перебувають 3 тис. 808 осіб, з них 81 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 тис. 277 осіб, а до апаратів штучної вентиляції легень були підключені 437 пацієнтів.

Випадки коронавірусу зафіксовані в регіонах:

Вінницька область — 2 тис. 122 випадки;

Волинська область — 3 тис. 71 випадок;

Дніпропетровська область — 1 тис. 144 випадки;

Донецька область — 759 випадків;

Житомирська область — 1 тис. 542 випадки;

Закарпатська область — 3 тис. 988 випадків;

Запорізька область — 622 випадки;

Івано-Франківська область — 3 тис. 71 випадок;

Кіровоградська область — 674 випадки;

Київ — 6 тис. 238 випадків;

Київська область — 3 тис. 68 випадків;

Львівська область — 7 тис. 107 випадків;

Луганська область — 93 випадки;

Миколаївська область — 482 випадки;

Одеська область — 2 тис. 208 випадків;

Полтавська область — 334 випадки;

Рівненська область — 4 тис. 697 випадків;

Сумська область — 341 випадок;

Тернопільська область — 2 тис. 260 випадків;

Харківська область — 2 тис. 677 випадків;

Херсонська область — 204 випадки;

Хмельницька область — 908 випадків;

Чернівецька область — 5 тис. 161 випадок;

Черкаська область — 754 випадки;

Чернігівська область — 608 випадків.

Нагадаємо, в Україні за 11 липня було підтверджено 678 нових випадків інфікування. Від ускладнень померли 11 пацієнтів, 457 осіб вилікувалися від недуги.