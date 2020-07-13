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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

Коронавірус іде на спад — за добу в Україні понад 600 випадків COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)

13 лип 2020, 09:53
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В Україні другу добу підряд фіксується зменшення кількості інфікувань коронавірусною інфекцією COVID-19.

Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків. З початку епідемії підтверджено 54 тис. 133 випадки COVID-19, з них 26 тис. 503 одужали, 1 тис. 398 осіб померли. Станом на 13 липня в Україні 26 тис. 232 хворих. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Наразі в лікарнях перебувають 3 тис. 808 осіб, з них 81 підключено до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 14 тис. 277 осіб, а до апаратів штучної вентиляції легень були підключені 437 пацієнтів.

Випадки коронавірусу зафіксовані в регіонах:


  • Вінницька область — 2 тис. 122 випадки;
  • Волинська область — 3 тис. 71 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 144 випадки;
  • Донецька область — 759 випадків;
  • Житомирська область — 1 тис. 542 випадки;
  • Закарпатська область — 3 тис. 988 випадків;
  • Запорізька область — 622 випадки;
  • Івано-Франківська область — 3 тис. 71 випадок;
  • Кіровоградська область — 674 випадки;
  • Київ — 6 тис. 238 випадків;
  • Київська область — 3 тис. 68 випадків;
  • Львівська область — 7 тис. 107 випадків;
  • Луганська область — 93 випадки;
  • Миколаївська область — 482 випадки;
  • Одеська область — 2 тис. 208 випадків;
  • Полтавська область — 334 випадки;
  • Рівненська область — 4 тис. 697 випадків;
  • Сумська область — 341 випадок;
  • Тернопільська область — 2 тис. 260 випадків;
  • Харківська область — 2 тис. 677 випадків;
  • Херсонська область — 204 випадки;
  • Хмельницька область — 908 випадків;
  • Чернівецька область — 5 тис. 161 випадок;
  • Черкаська область — 754 випадки;
  • Чернігівська область — 608 випадків.

Коронавірус в Україні. Інфографіка: ЦГЗ МОЗ

Нагадаємо, в Україні за 11 липня було підтверджено 678 нових випадків інфікування. Від ускладнень померли 11 пацієнтів, 457 осіб вилікувалися від недуги.

Джерело: Ракурс


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