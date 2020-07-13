Коронавирус идет на спад — за сутки в Украине более 600 случаев COVID-19 (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n141023-koronavirus-idet-na-spad-za-sutki-v-ukraine-bolee-600-sluchaev-covid-19-infografika.htmlРакурс
В Украине вторые сутки подряд фиксируется уменьшение количества инфицирований коронавирусной инфекцией COVID-19.
В течение последних суток лабораторно подтверждены 612 случаев. С начала эпидемии подтверждены 54 тыс. 133 случая COVID-19, из них 26 тыс. 503 выздоровели, 1 тыс. 398 человек умерли. По состоянию на 13 июля в Украине 26 тыс. 232 больных. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Сейчас в больницах находятся 3 тыс. 808 человек, из них 81 подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 тыс. 277 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 437 пациентов.
Случаи коронавируса зафиксированы в регионах:
- Винницкая область — 2 тыс. 122 случая;
- Волынская область — 3 тыс. 71 случай;
- Днепропетровская область — 1 тыс. 144 случая;
- Донецкая область — 759 случаев;
- Житомирская область — 1 тыс. 542 случая;
- Закарпатская область — 3 тыс. 988 случаев;
- Запорожская область — 622 случая;
- Ивано-Франковская область — 3 тыс. 71 случай;
- Кировоградская область — 674 случая;
- Киев — 6 тыс. 238 случаев;
- Киевская область — 3 тыс. 68 случаев;
- Львовская область — 7 тыс. 107 случаев;
- Луганская област — 93 случая;
- Николаевская область — 482 случая;
- Одесская область — 2 тыс. 208 случаев;
- Полтавская область — 334 случая;
- Ровенская область — 4 тыс. 697 случаев;
- Сумская область — 341 случай;
- Тернопольская область — 2 тыс. 260 случаев;
- Харьковская область — 2 тыс. 677 случаев;
- Херсонская область — 204 случая;
- Хмельницкая область — 908 случаев;
- Черновицкая область — 5 тыс. 161 случай;
- Черкасская область — 754 случая;
- Черниговская область — 608 случаев.
Напомним, в Украине за 11 июля были подтверждены 678 новых случаев инфицирования. От осложнений умерли 11 пациентов, 457 человек вылечились от недуга.