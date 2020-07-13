Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

https://racurs.ua/n141023-koronavirus-idet-na-spad-za-sutki-v-ukraine-bolee-600-sluchaev-covid-19-infografika.html

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В Украине вторые сутки подряд фиксируется уменьшение количества инфицирований коронавирусной инфекцией COVID-19.

В течение последних суток лабораторно подтверждены 612 случаев. С начала эпидемии подтверждены 54 тыс. 133 случая COVID-19, из них 26 тыс. 503 выздоровели, 1 тыс. 398 человек умерли. По состоянию на 13 июля в Украине 26 тыс. 232 больных. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Сейчас в больницах находятся 3 тыс. 808 человек, из них 81 подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 тыс. 277 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 437 пациентов.

Случаи коронавируса зафиксированы в регионах:

Винницкая область — 2 тыс. 122 случая;

Волынская область — 3 тыс. 71 случай;

Днепропетровская область — 1 тыс. 144 случая;

Донецкая область — 759 случаев;

Житомирская область — 1 тыс. 542 случая;

Закарпатская область — 3 тыс. 988 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3 тыс. 71 случай;

Кировоградская область — 674 случая;

Киев — 6 тыс. 238 случаев;

Киевская область — 3 тыс. 68 случаев;

Львовская область — 7 тыс. 107 случаев;

Луганская област — 93 случая;

Николаевская область — 482 случая;

Одесская область — 2 тыс. 208 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ровенская область — 4 тыс. 697 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2 тыс. 260 случаев;

Харьковская область — 2 тыс. 677 случаев;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 908 случаев;

Черновицкая область — 5 тыс. 161 случай;

Черкасская область — 754 случая;

Черниговская область — 608 случаев.

Напомним, в Украине за 11 июля были подтверждены 678 новых случаев инфицирования. От осложнений умерли 11 пациентов, 457 человек вылечились от недуга.