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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

Коронавирус идет на спад — за сутки в Украине более 600 случаев COVID-19 (ИНФОГРАФИКА)

13 июл 2020, 09:53
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В Украине вторые сутки подряд фиксируется уменьшение количества инфицирований коронавирусной инфекцией COVID-19.

В течение последних суток лабораторно подтверждены 612 случаев. С начала эпидемии подтверждены 54 тыс. 133 случая COVID-19, из них 26 тыс. 503 выздоровели, 1 тыс. 398 человек умерли. По состоянию на 13 июля в Украине 26 тыс. 232 больных. Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Сейчас в больницах находятся 3 тыс. 808 человек, из них 81 подключен к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14 тыс. 277 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 437 пациентов.

Случаи коронавируса зафиксированы в регионах:


  • Винницкая область — 2 тыс. 122 случая;
  • Волынская область — 3 тыс. 71 случай;
  • Днепропетровская область — 1 тыс. 144 случая;
  • Донецкая область — 759 случаев;
  • Житомирская область — 1 тыс. 542 случая;
  • Закарпатская область — 3 тыс. 988 случаев;
  • Запорожская область — 622 случая;
  • Ивано-Франковская область — 3 тыс. 71 случай;
  • Кировоградская область — 674 случая;
  • Киев — 6 тыс. 238 случаев;
  • Киевская область — 3 тыс. 68 случаев;
  • Львовская область — 7 тыс. 107 случаев;
  • Луганская област — 93 случая;
  • Николаевская область — 482 случая;
  • Одесская область — 2 тыс. 208 случаев;
  • Полтавская область — 334 случая;
  • Ровенская область — 4 тыс. 697 случаев;
  • Сумская область — 341 случай;
  • Тернопольская область — 2 тыс. 260 случаев;
  • Харьковская область — 2 тыс. 677 случаев;
  • Херсонская область — 204 случая;
  • Хмельницкая область — 908 случаев;
  • Черновицкая область — 5 тыс. 161 случай;
  • Черкасская область — 754 случая;
  • Черниговская область — 608 случаев.

Коронавирус в Украине. Инфографика: ЦОС Минздрава

Напомним, в Украине за 11 июля были подтверждены 678 новых случаев инфицирования. От осложнений умерли 11 пациентов, 457 человек вылечились от недуга.

Источник: Ракурс


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