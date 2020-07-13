Президентские выборы в Польше - между кандидатами считанные проценты, фото — RMF FM

https://racurs.ua/n141022-prezidentskie-vybory-v-polshe-mejdu-kandidatami-schitannye-procenty.html

Ракурс

Анджей Дуда пока побеждает на президентских выборах в Польше. В воскресенье, 12 июля, по подсчетам социологов, он набрал 50,8% голосов, а его конкурент Рафал Тшасковский — 48,79% голосов.

Таковы уточненные результаты экзит-пола, который провел исследовательский центр Ipsos.

В 8.00 13 июля национальной избирательной комиссии все еще не хватало пяти отчетов окружных избирательных комиссий, чтобы обнародовать предварительные неофициальные результаты выборов. Председатель PKW Сильвестр Марциняк заявил, что на основе данных 99,97% протоколов за действующего главу Польши Дуду проголосовали 51,21%, мэра Варшавы Тшасковского — 48,79%.

Тшасковский представляет самую большую оппозиционную партию «Гражданская платформа», Дуду поддерживала партия власти «Право и справедливость».

Официальные итоги волеизъявления Государственная избирательная комиссия планирует опубликовать уже в понедельник.

Выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений и инцидентов. Несмотря на пандемию, поляки проявили активность и массово пришли на участки. На многих из них утром выстраивались очереди.

После объявления результатов экзит-пола Дуда воскликнул «Да здравствует Польша! Победить при явке почти 70% — это серьезное дело!». Действующий президент поздравил Тшасковского с хорошим результатом и пригласил его в свой дворец, чтобы пожать руки и так завершить избирательную кампанию.

Тшасковский поблагодарил Дуду за кампанию и заверил: «Мы победим! Надо посчитать голоса. Я абсолютно убежден, что мы победим после того, как подсчитаем все голоса».

В первом туре Дуда получил 43,5% голосов, Тшасковский — 30,46%. В мае выборы в Польше перенесли на июнь из-за коронавируса.