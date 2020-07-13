Град, ливни и штормовой ветер — объявлено штормовое предупреждение в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n141021-grad-livni-i-shtormovoy-veter-obyavleno-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-karta.htmlРакурс
Штормовое предупреждение в Украине объявили сегодня, 13 июля.
Сложные погодные условия ожидаются по всей территории государства. Резкие ухудшения погодных условий не ожидаются лишь в западных регионах. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
В части северных, центральных, южных и восточных областях обещают сильные и проливные дожди и град. По данным синоптиков, также ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.
Объявлен І уровень опасности (желтый). Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений. Кроме того, такое осложнение погодных условий угрожают населению, инфраструктуре и окружающей среде.
Кроме того, 13 июля в восточных, южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, синоптики обещали, что 13 июля на юге и востоке страны будут сохраняться высокие температуры. На остальной территории даже днем воздух не прогреется более 21°.