Война на Донбассе. Фото:

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Сутки на Донбассе снова прошла неспокойно — оккупанты продолжали обстреливать позиции сил ООС и мирные населенные пункты.

За минувшие сутки пророссийские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один воин — боевую травму. Об этом 13 июля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Известно, что враг применял запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы фиксировались неподалеку Новотошковского, Крымского, Орехово. Также боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Хутора Вольного и Луганского. Также обстреливали позиции украинских военных вблизи Авдеевки, Опросного, Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй.

Кроме того, вчера незаконные вооруженные формирования, контролируемые Россией, обстреляли жилые дома в Авдеевке. Со стороны Спартака враг стрелял из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов. Один снаряд разорвался на огороде и ударной волной побил окна. Еще один боеприпас попал в крышу дома, но не разорвался. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Украинские военнослужащие меткими выстрелами из штатного вооружения ответили на агрессию террористов. По данным разведки, 12 июля украинские военные уничтожили трех боевиков и по меньшей мере восьмерых ранили.

Напомним, 10 июля оккупанты обстреливали позиции сил ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов. Погиб один украинский военных, а три бойца получили ранения.