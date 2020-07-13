Війна на Донбасі. Фото:

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Доба на Донбасі знову минула неспокійно — окупанти продовжували обстрілювати позиції сил ООС та мирні населені пункти.

За минулу добу проросійські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів п’ятеро українських військовослужбовців дістали поранення, ще один воїн — бойове травмування. Про це 13 липня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Відомо, що ворог застосовував заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Обстріли фіксувалися неподалік Новотошківського, Кримського, Оріхового. Також бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Хутора Вільного та Луганського. Також обстрілювали позиції українських військових поблизу Авдіївки, Опитного, Мар’їнки, Кам’янки, Водяного і Новоселівки Другої.

Крім того, вчора незаконні збройні формування, що контролюються Росією, обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Зі сторони Спартака ворог гатив із артилерійських систем калібру 122 мм та 120-ти мм мінометів. Один снаряд розірвався на городі і ударною хвилею повибивав вікна. Ще один боєприпас влучив у дах будинку, але не розірвався. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Українські військовослужбовці влучними пострілами зі штатного озброєння відповіли на агресію терористів. За даними розвідки, 12 липня українські військові знищили трьох бойовиків та щонайменше вісьмох поранили.

Нагадаємо, 10 липня окупанти обстрілювали позиції сил ООС із заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і протитанкових ракетних комплексів. Загинув один український військових, а троє дістали поранення.