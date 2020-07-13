Пожежа на кораблі в США. Фото: navy.mil

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У Сполучених Штатах Америки вибухи з пожежею сталися на військово-морській базі в Сан-Дієго.

У неділю, 12 липня, загорівся десантний корабель USS Bonhomme Richard. На момент пожежі на борту корабля перебувало близько 200 моряків і офіцерів. Усі члени екіпажу зійшли з корабля і були поставлені на облік. Про це повідомляє CNN із посиланням на представників ВМС США.

Командування зазначило, що внаслідок надзвичайної події постраждала 21 особа — 17 моряків та четверо цивільних. Усіх поранених госпіталізували.

Представник командування Тихоокеанського флоту США контр-адмірал Філіп Собек заявив, що пожежа на кораблі сталася не через вибух, хоча вибух на судні дійсно був. Сама пожежа почалася в трюмі. Наразі корабель ще горить, а на його борту знаходиться понад 3 тис. 700 т палива. У гасінні полум’я задіяні пожежно-рятувальні служби Сан-Дієго.

Як відомо, корабель USS Bonhomme Richard увійшов до складу ВМС США в 1998 році. Відноситься до універсальних десантних кораблів класу Wasp і оснащений злітною палубою. Корабель має водотоннажність понад 28 тис. т, довжину понад 250 м і ширину 43 м. Він здатний перевозити близько 1 тис. 900 морських піхотинців, до 20 літаків вертикального зльоту Harrier і до 46 вертольотів CH-46. На борту судно має зенітно-ракетне озброєння.

Нагадаємо, у січні в Перській затоці сталася пожежа на нафтовому танкері. Влада Об'єднаних Арабських Еміратів кілька днів намагалася загасити пожежу.