Поширювати неприємні запахи заборонили у Румунії, фото — Pixabay

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Ракурс

В Румунії на законодавчому рівень заборонили поширювати неприємні запахи. У цій країні вийшов закон про нюховий дискомфорт.

Тепер інтенсивність запахів буде вимірюватися за діючими національними, а також міжнародними стандартами. Визначати рівень нюхового дискомфорту будуть місцеві управління з охорони навколишнього середовища.

Вони займаються видачею дозволу на будь-яку економічну діяльність в країні. У разі перевищення нормативів компанії-порушники можуть закрити, повідомляє Agerpres.

Закон поширюється і на громадян Румунії. У разі, якщо запах їжі поширюється з квартири на сходову площадку, то господаря оселі можна буде оштрафувати. Сума покарання становитиме 6,3 тис. євро для фізосіб і 16,7 тис. євро для юридичних осіб.

Вихідною точкою правового акта послужила постанова уряду від 2005 року про охорону навколишнього середовища, а його ініціаторами були два депутати від партії «Союз за порятунок Румунії».

Думаю, що люди повинні дбати про добрі відносини з сусідами, — пояснила її представник Родіка Мілітару. — Дехто для провітрювання квартири відкриває двері на сходовий майданчик, а не вікно. Якщо це відбувається регулярно і скарги сусідів не беруться до уваги, то тепер можна звернутися до закону.

Ольфактивний дискомфорт — це наслідок діяльності, яка може вплинути на стан здоров’я населення та на навколишнє середовище, яка суб'єктивно сприймається як запахи різної інтенсивності або об'єктивно вимірюється, згідно з чинними національним, європейським і міжнародним стандартам, йдеться у законі.