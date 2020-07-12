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Ракурс
Трагічна аварія під Києвом забрала чотири життя

Трагічна аварія під Києвом забрала чотири життя — відео зіткнення

12 лип 2020, 21:03
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Масштабна ДТП сталася на Старообухівській трасі за п’ять км від Києва 12 липня. У Козині лоб у лоб зіткнулися Hyundai і Mercedes, на місці загинули відразу четверо людей.

Автомобілі та уламки розкидало по всій дорозі. За попередньою інформацією від свідків аварії, троє людей з Hyundai загинули на місці, а потерпілих з Mercedes забрали в лікарню.

Трагічна аварія під Києвом забрала три життя

Як переповіли свідки ресурсу «Київ оперативний», водій Mercedes перебував у нетверезому стані. Драгер він задув на 1,37 проміле.

Причиною аварії стала неуважність на дорозі і перевищення швидкості. Після зіткнення один з автомобілів викинуло на узбіччя в паркан.


Перед тим, як вилетіти на зустрічну смугу, легковий Mercedes в‘їхав у Sprinter. У Hyundai їхала родина — п’ятеро осіб. Двоє дорослих загинули одразу, як і дівчинка 8 років. Ще двоє хлопців 10 та 12 років госпіталізовані у критичному стані. Згодом 10-річна дитина померла в лікарні.

Джерело: Ракурс


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