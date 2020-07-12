Трагическая авария под Киевом унесла четыре жизни

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Ракурс

Масштабное ДТП произошло на Старообуховской трассе возле Киева 12 июля. В Козине лоб в лоб столкнулись Hyundai и Mercedes, на месте погибли сразу четыре человека.

Автомобили и обломки разбросало по всей дороге. По предварительной информации от свидетелей аварии, три человека в Hyundai погибли на месте, а пострадавших в Mercedes забрали в больницу.

Как рассказали свидетели ресурсу «Киев оперативный», водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии. Драгер он задул на 1,37 промилле.

Причиной аварии стала невнимательность на дороге и превышение скорости. После столкновения один из автомобилей выбросило на обочину в забор.

Перед тем, как вылететь на встречную полосу, легковой Mercedes въехал в Sprinter. В Hyundai ехала семья — пять человек. Двое взрослых погибли сразу, как и девочка 8 лет. Еще двое мальчиков 10 и 12 лет госпитализированы в критическом состоянии. Позже 10-летний ребенок умер в больнице.