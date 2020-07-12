Распространять неприятные запахи запретили в Румынии, фото — Pixabay

https://racurs.ua/n141018-rasprostranyat-nepriyatnye-zapahi-zapretili-v-rumynii.html

Ракурс

В Румынии на законодательном уровне запретили распространять неприятные запахи. В этой стране вышел закон об обонятельном дискомфорте.

Теперь интенсивность запахов будут измерять согласно действующих национальных, а также международных стандартов. Определять уровень обонятельного дискомфорта будут местные управления по охране окружающей среды.

Они занимаются выдачей разрешения на любую экономическую деятельность в стране. В случае превышения нормативов компании-нарушители могут закрыть, сообщает Agerpres.

Закон распространяется и на граждан Румынии. В случае, если запах пищи распространяется из квартиры на лестничную площадку, то хозяина дома можно будет оштрафовать. Максимальная сумма наказания составит 6,3 тыс. евро для физлиц и 16,7 тыс. евро для юридических лиц.

Исходной точкой правового акта послужило постановление правительства от 2005 года об охране окружающей среды, а его инициаторами были два депутата партии «Союз за спасение Румынии».

Думаю, что люди должны заботиться о хороших отношениях с соседями, — пояснила ее представитель Родика Милитари. — Некоторые для проветривания квартиры открывают дверь на лестничную площадку, а не окно. Если это происходит регулярно и жалобы соседей не принимаются во внимание, то теперь можно обратиться к закону.

Ольфактивний дискомфорт — это следствие деятельности, которая может повлиять на состояние здоровья населения и на окружающую среду. Он субъективно воспринимается как запахи разной интенсивности или объективно измеряется, согласно действующим национальным, европейским и международным стандартам, говорится в законе.