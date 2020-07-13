Пожар на корабле в США. Фото: navy.mil

https://racurs.ua/n141019-vzryvy-i-pojar-proizoshli-na-voennom-korable-v-ssha-est-postradavshie-foto-video.html

Ракурс

В Соединенных Штатах Америки взрывы с пожаром произошли на военно-морской базе в Сан-Диего.

В воскресенье, 12 июля, загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard. На момент пожара на борту корабля находились около 200 моряков и офицеров. Все члены экипажа сошли с корабля и были поставлены на учет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей ВМС США.

Командование отметило, что в результате чрезвычайного происшествия пострадал 21 человек — 17 моряков и четверо гражданских. Всех раненых госпитализировали.

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филипп Собек заявил, что пожар на корабле произошел не из-за взрыва, хотя взрыв на судне действительно был. Сам пожар начался в трюме. Сейчас корабль еще горит, а на его борту находится свыше 3 тыс. 700 т топлива. В тушении пламени задействованы пожарно-спасательные службы Сан-Диего.

Как известно, корабль USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС США в 1998 году. Относится к универсальным десантным кораблям класса Wasp и оснащен взлетной палубой. Корабль имеет водоизмещение свыше 28 тыс. т, длину более 250 м и ширину 43 м. Он способен перевозить около 1 тыс. 900 морских пехотинцев, до 20 самолетов вертикального взлета Harrier и до 46 вертолетов CH-46. На борту судно имеет зенитно-ракетное вооружение.

Напомним, в январе в Персидском заливе произошел пожар на нефтяном танкере. Власти Объединенных Арабских Эмиратов несколько дней пыталась потушить пожар.