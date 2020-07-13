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Ракурс
Пожар на корабле в США. Фото: navy.mil

Взрывы и пожар произошли на военном корабле в США, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

13 июл 2020, 08:11
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В Соединенных Штатах Америки взрывы с пожаром произошли на военно-морской базе в Сан-Диего.

В воскресенье, 12 июля, загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard. На момент пожара на борту корабля находились около 200 моряков и офицеров. Все члены экипажа сошли с корабля и были поставлены на учет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей ВМС США.

Командование отметило, что в результате чрезвычайного происшествия пострадал 21 человек — 17 моряков и четверо гражданских. Всех раненых госпитализировали.

Пожар на корабле в США. Фото: stripes.com, airlive.net, news.usni.org

Пожар на корабле в США. Фото: stripes.com, airlive.net, news.usni.org

Пожар на корабле в США. Фото: stripes.com, airlive.net, news.usni.org

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филипп Собек заявил, что пожар на корабле произошел не из-за взрыва, хотя взрыв на судне действительно был. Сам пожар начался в трюме. Сейчас корабль еще горит, а на его борту находится свыше 3 тыс. 700 т топлива. В тушении пламени задействованы пожарно-спасательные службы Сан-Диего.

Как известно, корабль USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС США в 1998 году. Относится к универсальным десантным кораблям класса Wasp и оснащен взлетной палубой. Корабль имеет водоизмещение свыше 28 тыс. т, длину более 250 м и ширину 43 м. Он способен перевозить около 1 тыс. 900 морских пехотинцев, до 20 самолетов вертикального взлета Harrier и до 46 вертолетов CH-46. На борту судно имеет зенитно-ракетное вооружение.


Напомним, в январе в Персидском заливе произошел пожар на нефтяном танкере. Власти Объединенных Арабских Эмиратов несколько дней пыталась потушить пожар.


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