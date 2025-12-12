Силы обороны показали фото и видео жизни разрушенной Константиновки. Фото:

Ракурс

Костянтинівка на Донеччині зазнає регулярних обстрілів з боку російських окупантів.

Загарбники щодня буквально стирають квартал за кварталом. У Костянтинівці, яка розташована за 20 км від Краматорська, спалені багатоповерхові житлові будинки, зруйнований дитячий садок, розбитий храм. Про це 12 грудня повідомили прес-служба Міністерства внутрішніх справ та 24 окрема механізована бригада ЗСУ в Facebook.

Місто, що десятиліттями жило роботою й рухом, сьогодні перетворене на згарище, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знімки зафіксував аеророзвідник «Фанат» зведеної бригади Патрульної поліції «Хижак».

А військовослужбовці 24-ї ОМБр імені короля Данила оприлюднили великий відео репортаж, як виживають цивільні в прифронтовому місті. За інформацією бійців, місцеві почасти божеволіють і ховають загиблих у дворах.

Нагадаємо, 2 жовтня російські загарбники скинули на місто авіаційну керовану бомбу ФАБ-250, а також застосували FPV-дрон. Безпілотник влучив та серйозно пошкодив автомобіль. Двоє цивільних, які були в салоні, дістали поранення.