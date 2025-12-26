Владимир Путин потребует весь Донбасс на переговорах с США. Фото:

Президент Росії Володимир Путін на перегарах зі США вимагатиме передати йому весь Донбас.

На закритій зустрічі з представниками великого бізнесу російський диктатор найбільше говорив про переговори із США щодо припинення війни в Україні. У ході цієї розмови глава Кремля наголосили, що вимагатиме й надалі на передачі під контроль Москви всієї території Донбасу. Навіть тих районів, які контролюють ЗСУ. Про це пише The Moscow Times.

Зазначається, що Путін згадував домовленості, досягнуті на саміті в Алясці. І заявляв, що досі готовий іти на поступки, які тоді «прийняв для себе».

За словами глави РФ, «питання про приналежність Краматорсько-Костянтинівсько-Слов'янського вузла не обговорюється». Однак Путін не виключає частковий обмін територіями.

Також, як пише видання, диктатор нібито поскаржився на зміну позиції Штатів щодо деяких їхніх же ініціатив після консультацій з європейськими союзниками і назвав це «слабкістю».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що «мирну угоду» з 20 пунктів можуть винести на всеукраїнський референдум та ратифікацію Верховної Ради. Наразі найскладнішим пунктом є питання територій — Росія прагне, щоб Україна вийшла з Донецької області, а США пропонують створити на Донеччині вільну економічну зону.

Джерело: The Moscow Times