Російський диктатор Володимир Путін зробив заяву про «коридори» до кількох нібито оточених українських міст.

Президент РФ видав наказ Міноборони забезпечити проїзд іноземних журналістів у райони Покровська, Мирнограда та Куп’янська, бо там нібито заблоковані українські військові. Про це пише російська пропаганда.

А Міністерство оборони Росії пообіцяли «припинити бойові дії» на 5−6 годин та «забезпечити коридор» для іноземних журналістів за умови гарантій безпеки і для них, і для росіян.

МЗС України вже відреагувало на заяву Путіна про «коридор» й нагадали, що Кремль ніколи не дотримувався жодної зі своїх обіцянок про припинення вогню.

Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна щодо «коридорів» у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції — 29 серпня 2014 року в Іловайську, — заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

У дипломатичному відомстві наголосили, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням законодавства і міжнародного права.

Нагадаємо, напередодні аналітики OSINT-проекту DeepState заявили ситуація в Покровську Донецької області на межі критичної й продовжує погіршуватися. Наразі росіяни змогли затягнути в місто вже не одну сотню піхотинців і продовжують просочуватися в глибину населеного пункту і розширювати свою диверсійно-розвідувальну діяльність.

Російська пропаганда натомість заявила про оточення підрозділів ЗСУ в Покровську, Мирнограді та Куп’янську.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 30 жовтня спростував гучні заяви ворога про начебто «блокування» Сил оборони в цих містах.