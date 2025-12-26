Оккупанты пытаются закрепиться в Дроновке Донецкой области. Карта: DeepState

Армія Росії намагається закріпитися у селі Дронівка Донецької області.

У цьому населеному пункті давно фіксується ворог з численними спробами закріпитися. Українські захисники шукають ворогів у селі й намагаються їх знищувати. Однак кількісна перевага противника дається взнаки. Про це аналітичний проект DeepState 26 грудня повідомив у Telegram.

Зазначається, що оператори дронів 17-го центру спеціального призначення опублікували кадри ураження окупантів у Дронівці, неподалік від Сіверська, Серебрянки і річки Сіверський Донець.

Наразі, за даними мапи DeepState, Дронівка частково захоплена ворогом. Переважна частина цього села у сірій зоні.

Нагадаємо, 23 грудня Генеральний штаб ЗСУ інформував, що Збройні сили України відійшли із Сіверська в Донецькій області, щоб зберегти життя воїнів та боєздатність підрозділів. У районі цього міста тривають важкі бої. Ворог маючи відчутну перевагу в живій силі та техніці і попри суттєві втрати продовжує активно наступати.