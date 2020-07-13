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Ракурс
Погода в Україні. Фото: Ракурс

Град, зливи та штормовий вітер — оголошено штормове попередження в Україні (КАРТА)

13 лип 2020, 09:13
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Штормове попередження в Україні оголосили сьогодні, 13 липня.

Складні погодні умови очікуються по всій території держави. Різке погіршення погодних умов не очікується лише в західних регіонах. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

У частині північних, центральних, південних та східних областях обіцяють сильні і проливні дощі та град. За даними синоптиків, також очікуються пориви вітру 15−20 м/с.

Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Окрім того, таке ускладнення погодних умов загрожують населенню, інфраструктурі та навколишньому природному середовищу.

Крім того, 13 липня у східних, південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.


Штормове попередження. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 13 липня на півдні та сході країни зберігатимуться високі температури. На решті території навіть вдень повітря не прогріється понад 21°.

Джерело: Ракурс


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