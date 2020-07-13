Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Штормове попередження в Україні оголосили сьогодні, 13 липня.

Складні погодні умови очікуються по всій території держави. Різке погіршення погодних умов не очікується лише в західних регіонах. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

У частині північних, центральних, південних та східних областях обіцяють сильні і проливні дощі та град. За даними синоптиків, також очікуються пориви вітру 15−20 м/с.

Оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Окрім того, таке ускладнення погодних умов загрожують населенню, інфраструктурі та навколишньому природному середовищу.

Крім того, 13 липня у східних, південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 13 липня на півдні та сході країни зберігатимуться високі температури. На решті території навіть вдень повітря не прогріється понад 21°.