Президентські вибори у Польщі — між кандидатами лічені відсотки, фото — RMF

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Ракурс

Анджей Дуда поки перемагає на президентських виборах у Польщі. У неділю, 12 липня, за підрахунками соціологів, він набрав 50,8% голосів, а його конкурент Рафал Тшасковський — 48,79% голосів.

Такими є уточнені результати екзит-полу, який провів дослідницький центр Ipsos.

О 8.00 13 липня національній виборчій комісії все ще не вистачало п’яти звітів окружних виборчих комісій, щоб оприлюднити попередні неофіційні результати виборів. Голова PKW Сильвестр Марціняк заявив, що на основі даних 99,97% протоколів за чинного главу Польщі Дуду проголосували 51,21%, мера Варшави Тшасковського — 48,79%.

Тшасковский представляє найбільшу опозиційну партію «Громадянська платформа», Дуду підтримувала партія влади «Право і справедливість».

Офіційні підсумки волевиявлення Державна виборча комісія планує опублікувати вже в понеділок.

Згідно з даними виборчкому, вибори пройшли спокійно, без серйозних порушень та інцидентів. Попри пандемію поляки проявили активність і масово прийшли на дільниці. У багатьох з них вранці шикувалися черги.

Після оголошення результатів екзит-полу Дуда вигукнув «Хай живе Польща! Перемогти при явці майже 70% — це серйозна справа!». Чинний президент привітав Тшасковського із добрим результатом і запросив його до Президентського палацу, щоби потиснути один одному руки і так завершити виборчу кампанію.

Тшасковський подякував Дуді за кампанію і запевнив: «Ми переможемо! Треба порахувати голоси. Я абсолютно переконаний, що ми переможемо після того, як підрахуємо всі голоси».

У першому турі Дуда отримав 43,5% голосів, Тшасковський — 30,46%. Вибори у Польщі через пандемію переносили з 10 травня на другу половину червня.