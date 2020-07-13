Пожар в России охватил лакокрасочный склад — дым виден за 30 км, фото — МЧС РФ

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Пожар в России тушат на складе с лаками и краской. В Самаре загорелось на площади 2,5 тыс. кв. м. К месту чрезвычайного происшествия подгоняют пожарный поезд, а также катера и вертолеты.

Российские спасатели присвоили пожару третий ранг сложности из пяти возможных. Его тушат почти 200 человек и 60 единиц техники. Склад находится в промышленной зоне Самары, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

На складе находилось на момент возгорания более 100 т продукции. У спасателей возникли трудности с водоснабжением, поэтому они привлекли поезд и авиацию. В здании уже рухнула крыша. О пострадавших не сообщается.

Густой дым из Заводского шоссе видно в любой точке Самары. Гигантский столб дыма видно даже из соседнего Новокуйбышевска, который находится в 30 км от Самары.