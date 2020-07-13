Погода в Украине. Фото: Сильные Новости

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Погода в Украине 14 июля не будет слишком теплой. В западных, центральных и северных областях страны дневная температура будет колебаться от 19° до 21°. Теплее всего будет на юге, здесь столбики термометров покажут 25−27°. На востоке страны днем воздух прогреется до 24−26°.

На севере и востоке страны на протяжении суток прогнозируются дожди с грозами. На остальной территории осадков не ожидается, но на небе может наблюдаться облачность, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 14 июля будет не очень теплой, но без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 12−14°, днем — поднимутся до 18−20°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове ожидается сухой и не очень теплой. Ночью температура воздуха составит 10−12°, днем — 19−21°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет теплой и без осадков. Ночью термометры покажут 15−17°, днем — 24−26°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре 14 июля будет дождливой. Температура воздуха ночью опустится до 12−14°, днем — поднимется до 19−21°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет теплой, но дождливой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 17−19°, днем — 22−24°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 14 июля будет относительно теплой, сутки пройдут без осадков. Ночью температура составит 10−12°, днем ​​воздух прогреется до 20−22°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 14 июля будет не очень спокойной. Ожидаются возмущения магнитного поля, которые усилятся во второй половине суток.