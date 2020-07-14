Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 15 июля ожидается дождливая с грозами на востоке страны. Осадки прогнозируют в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

На остальной территории государства облачность с прояснениями. Ночью ожидается похолодание — температура воздуха от 9° до 16° тепла. Днем столбики термометров покажут 17−27° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 3−8 м/с и западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 15 июля прогнозируется дождливая только ночью, а днем — без существенных осадков. Ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем — 20−22° с выше нуля.

Погодные условия в Харькове в среду будут сложными — ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 20−22° выше нуля.

Погода в Одессе завтра тоже ожидается малооблачная, но солнце все же будет появляться из-за облаков. Температура воздуха ночью ожидается 13−15° тепла, а днем — 24−26° выше нуля.

Погода во Львове 15 июля будет малооблачная, а температурные показатели будут следующими — ночью 9−11° тепла, а днем — 20−22° с выше нуля.

Погода в Карпатах в ближайшие сутки ожидается с солнцем и переменной облачностью. Столбики термометров в темное время суток покажут 9−11° тепла, а днем 20−25° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 15 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 14 июля будет не слишком теплой и в западных, центральных и северных областях страны температура воздуха днем будет колебаться от 19° до 21°.