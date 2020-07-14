Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Снегопад в Южной Африке попал на фото и видео — зима в Африке

Снегопад в Южной Африке попал на фото и видео

14 июл 2020, 16:20
999

Снегопады в Южной Африке наблюдаются на этой неделе — ЮАР посетила настоящая зима. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео заснеженных пейзажей.

В частности, снег выпал в городке Веркли-Ист в Восточно-Капской провинции ЮАР, а также в Сазерленде. Снегопады время от времени наблюдаются преимущественно в горных регионах страны — в местности к югу от Лесото. Об этом сообщает Snow Report SA в Фейсбук.

Отметим, что наше лето — южноафриканская зима, в это время в Южной Африке становится прохладно и сыро. На вершинах горных хребтов мыса выпадает до 25 см снега.

В населенных пунктах, расположенных на высоте 1400 м, снег может задержаться из-за падения температуры воздуха до минусовых показателей.

Снігопад у Південній Африці потрапив на фото і відео / Фото: Snow Report SA

Снігопад у Південній Африці потрапив на фото і відео / Фото: Snow Report SA

Снігопад у Південній Африці потрапив на фото і відео / Фото: Snow Report SA

Снігопад у Південній Африці потрапив на фото і відео / Фото: Snow Report SA

Снігопад у Південній Африці потрапив на фото і відео / Фото: Snow Report SA

Снігопад у Південній Африці потрапив на фото і відео / Фото: Snow Report SA


Снігопад у Південній Африці потрапив на фото і відео / Фото: Snow Report SA

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров