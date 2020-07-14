Снегопад в Южной Африке попал на фото и видео — зима в Африке

https://racurs.ua/n141105-snegopad-v-ujnoy-afrike-popal-na-foto-i-video.html

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Снегопады в Южной Африке наблюдаются на этой неделе — ЮАР посетила настоящая зима. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео заснеженных пейзажей.

В частности, снег выпал в городке Веркли-Ист в Восточно-Капской провинции ЮАР, а также в Сазерленде. Снегопады время от времени наблюдаются преимущественно в горных регионах страны — в местности к югу от Лесото. Об этом сообщает Snow Report SA в Фейсбук.

Отметим, что наше лето — южноафриканская зима, в это время в Южной Африке становится прохладно и сыро. На вершинах горных хребтов мыса выпадает до 25 см снега.

В населенных пунктах, расположенных на высоте 1400 м, снег может задержаться из-за падения температуры воздуха до минусовых показателей.