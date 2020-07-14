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Ракурс
Оппозиционер Виктор Бабарико. Фото: Наша Ніва

Главного соперника Лукашенко не зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси

14 июл 2020, 16:07
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Центральная избирательная комиссия Белоруссии не зарегистрировала кандидатом в президенты, оппозиционера и бывшего председателя правления «Билгазпромбанка» Виктора Бабарико.

В Центризбиркоме заявили, что такое решение было принято по причине «несоответствия декларации о доходах и помощи иностранных государств и организаций в финансировании компании». Соответствующее решение принято 14 июля на заседании ЦИК, передает Euroradio.

Отмечается, что якобы в декларации соперника Лукашенко не были указаны незаконные доходы, которые Бабарико получал во время «преступной деятельности», управляя «организованной преступной группой». В ЦИК отметили, что из Комитета госконтроля поступило письмо, в котором говорилось о том, что Бабарико руководил преступной группой.


Как известно, Виктор Бабарико считался наиболее серьезным потенциальным оппонентом действующего президента Александра Лукашенко на будущих выборах.

Напомним, 21 июня в Беларуси арестовали кандидата в президенты Виктора Бабарико. Белорусские правоохранители называют его «руководителем противоправной деятельности».


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