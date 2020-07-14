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Ракурс
Опозиціонер Віктор Бабарико. Фото: Наша Ніва

Головного суперника Лукашенка не зареєстрували кандидатом у президенти Білорусі

14 лип 2020, 16:07
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Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала кандидатом у президенти опозиціонера й колишнього голову правління «Білгазпромбанку» Віктора Бабарика.

У Центрвиборчкомі заявили, що таке рішення було ухвалене через «невідповідність декларації про доходи та допомогу іноземних держав і організацій у фінансуванні компанії». Відповідне рішення ухвалили 14 липня на засіданні ЦВК, передає Euroradio.

Зазначається, що начебто у декларації суперника Лукашенка не були вказані незаконні доходи, які Бабарико отримував під час «злочинної діяльності», керуючи «організованою злочинною групою». У ЦВК зазначили, що з Комітету держконтролю надійшов лист у якому йшлося про те, що Бабарико керував злочинною групою.


Як відомо, Віктор Бабарико вважався найбільш серйозним потенційним опонентом чинного президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах.

Нагадаємо, 21 червня у Білорусі заарештували кандидата в президенти Віктора Бабарика. Білоруські правоохоронці називають його «керівником протиправної діяльності».


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