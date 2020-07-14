Фейк про біолабораторії США в Україні розслідують в Авакова

https://racurs.ua/ua/n141103-feyk-pro-biolaboratoriyi-ssha-v-ukrayini-rozsliduut-v-avakova.html

Ракурс

Нацполіція відкрила справу щодо «незаконного функціонування в Україні американських бактеріологічних лабораторій».

Кримінальне провадження розслідують за депутатським зверненням нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Рената Кузьміна. Кузьмін у Фейсбук опублікував відповідь з Головного слідчого управління Нацполіції, у якій повідомляється, що попередня кваліфікація справи — ч. 1 ст. 142 (незаконне проведення дослідів над людиною) КК України.

Інформацію про нібито незаконне функціонування американських військових бактеріологічних лабораторій в Україні вперше оприлюднив у квітні 2020 року канал «1+1», згодом цю історію розвинули у численних виступах представники ОПЗЖ. Тепер в поліції перевірять інформацію про причетність українських чиновників і американських військових до «злочинів проти українського народу».

Раніше СБУ закликала політиків не поширювати фейки про американські біолабораторії в Україні.

Спецслужба переконувала, що в Україні не функціонують іноземні біологічні лабораторії, а заяви про них мають на меті спровокувати панічні настрої у суспільстві.

У 2005 році МОЗ України та Міноборони США підписали угоду про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані у ході розробки біологічної зброї. В межах угоди американці модернізували низку державних лабораторій з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Журналісти «1+1» і Медведчук стверджували, що «секретні біологічні лабораторії США можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів хвороб». Згодом Нацрада з питань телебачення і радіомовлення визнала, що «1+1» поширював неправдиву інформацію, але відмовилася карати телеканал.

У Держдепартаменті США заявляли, що телеканал «1+1» у сюжеті про «секретні лабораторії» повторив російський фейк.