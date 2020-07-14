Фейк о биолабораториях США в Украине расследуют у Авакова

https://racurs.ua/n141103-feyk-o-biolaboratoriyah-ssha-v-ukraine-rassleduut-u-avakova.html

Ракурс

Нацполиция открыла дело по поводу «незаконного функционирования в Украине американских бактериологических лабораторий».

Уголовное производство расследуется по депутатскому обращению нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Рената Кузьмина. Кузьмин в Фейсбук опубликовал ответ из Главного следственного управления Нацполиции, в котором сообщается, что предварительная квалификация дела — ч. 1 ст. 142 (незаконное проведение опытов над человеком) УК Украины.

Информацию о якобы незаконном функционировании американских военных бактериологических лабораторий в Украине впервые обнародовал в апреле 2020 года канал «1+1». Впоследствии эту историю развили в многочисленных выступлениях представители ОПЗЖ. Теперь в полиции проверят информацию о причастности украинских чиновников и американских военных к «преступлениям против украинского народа».

Ранее СБУ призвала политиков не распространять фейки об американских биолабораториях в Украине.

Спецслужба убеждала, что в Украине не функционируют иностранные биологические лаборатории, а заявления о них провоцируют панические настроения в обществе.

В 2005 году Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках соглашения американцы модернизировали ряд государственных лабораторий по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Журналисты «1+1» и Медведчук утверждали, что «секретные биологические лаборатории США могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышкам болезней». Впоследствии Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания признал, что «1+1» распространял ложную информацию, но отказался наказывать телеканал.

В Госдепартаменте США заявляли, что телеканал «1+1» в сюжете о «секретных лабораториях» повторил российский фейк.