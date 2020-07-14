Украинские полярники написали письмо Шкарлету — что произошло

https://racurs.ua/n141102-ukrainskie-polyarniki-napisali-pismo-shkarletu-chto-proizoshlo.html

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Свыше 30 украинских полярников написали письмо исполняющему обязанности министра образования Сергею Шкарлету, в котором напомнили о своем коллеге, совершившем весной суицид. Полярники просят главу МОН провести служебное расследование в отношении должностных лиц Национального антарктического научного центра (НАНЦ). Полярники убеждены, что безответственность чиновников во время формирования личного состава участников антарктических экспедиций послужила одной из причин трагедии.

Участники антарктических экспедиций обеспокоены ситуацией, сложившейся в НАНЦ после смерти 8 мая участника пяти экспедиций Василия Омеляновича на станции «Академик Вернадский». Согласно заявлению руководства НАНЦ о предварительной причине смерти полярника, Василий Омелянович покончил с собой из-за личных проблем… На наш взгляд, одной из причин, которая привела к трагедии, стала безответственная политика формирования личного состава участников украинских антарктических экспедиций, введенная в НАНЦ с 2018 года, — говорится в обращении, пишет «Укринформ».

Полярники отмечают, что несмотря на увеличение финансирования на протяжении многих лет антарктические экспедиции «проводятся на низком организационном уровне, который дискредитирует Украину». Ученые видят проблему в системе отбора кандидатов в состав команд сезонных и зимних экспедиций.

При формировании команды зимовщиков 24-й и 25-й экспедиций часть участников не проходила многодневных специальных тренировок вместе с другими зимовщиками, а в обход мер отбора отправлялась на станцию «Академик Вернадский» ранее на 2−3 месяца, в составе сезонного отряда. Как следствие — психологическая несовместимость, не выявленная специалистами при отборе, предопределяла развитие конфликтных ситуаций с участниками зимней экспедиции на протяжении 24-й зимовки, — отмечают авторы обращения.

По тем же причинам, как утверждают полярники, коллектив 25-й украинской антарктической экспедиции остался без одного участника перед началом зимовки, поскольку ученая-биолог после трех месяцев, проведенных на станции, отказалась оставаться на годовую зимовку.

Сейчас на станции «Академик Вернадский» живет 10 зимовщиков из состава 25-й экспедиции. Каждый из них, помимо выполнения основных обязанностей, по очереди в течение недели выполняет работу повара.

После трагедии на станцию не прислали дублеров биолога и повара из резервного состава. Кроме этого, полярники заявляют, что руководство НАНЦ «фактически самоустранилось от решения вопроса репатриации тела Василия Омеляновича».

Напомним, 21 июня американский ледокол доставил тело украинского повара в Чили. Там была проведена судебно-медицинская экспертиза. Полярники сообщили об этих и других фактах в Офис президента и Офис генпрокурора.