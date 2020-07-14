Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Ракурс

Виталий Кличко, действующий мэр Киева, возглавил рейтинг кандидатов на предстоящих выборах мэра столицы.

Если бы в ближайшее время проходили выборы, он бы получил наибольшую поддержку. За Кличко готовы проголосовать 43,7% избирателей, которые уже определились, за кого из кандидатов будут голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова, который был проведен с 20 июня по 2 июля.

На второй позиции расположился основатель клиники Eurolab Андрей Пальчевский. Ему свои голоса могут отдать 11% респондентов.

Третье место занимает заместитель министра здравоохранения и главный санврач Украины Виктор Ляшко. За него свой голос готовы отдать 6,3% респондентов, которые определились с выбором.

Четвертую позицию занимает Игорь Смешко из партии «Сила и честь», за него готовы отдать голоса 5% киевлян. Александр Омельченко замыкает пятерку, его на выборах готовы поддержать 4,2% опрошенных. На шестом месте расположился ведущий Сергей Притула — его поддерживают 3,85% жителей столицы.

Ранее СМИ сообщали, что на пост мэра Киева от «Слуги народа» хотят выдвинуть главного санитарного врача Виктора Ляшко, которого предложил сам президент Владимир Зеленский.