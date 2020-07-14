200 г водки и марихуана — виновник ДТП под Киевом рассказал о своем «разогреве»

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Смертельная ДТП под Киевом, в которой погибли четыре человека и еще один получил тяжелые травмы, аукнулась арестом водителю Антону Желепе, который был пьян за рулем.

Перед судебным заседанием подозреваемый заявил журналистам, что за день до аварии курил марихуану, а в день ДТП, 12 июля, утром выпил 200 г водки.

Также Желепа заявил, что не может вспомнить, как оказался за рулем автомобиля, куда и зачем ехал, но знает, что двигался на скорости 180 км/ч.

В ходе судебного заседания прокурор сообщил, что Желепа был лишен права управления автомобилем еще 12 лет назад, но это не мешало ему ездить за рулем, в том числе в пьяном виде. Он семь раз привлекался к ответственности именно за вождение выпивши.

В ответ подозреваемый согласился понести максимальное наказание и ничего из заявленного прокуратурой не отрицал. В случае доказательства его вины в гибели четырех человек при ДТП Желепа может сесть в тюрьму на 10 лет.

Напомним, указанная авария произошла на Столичном шоссе под Киевом. Пьяный водитель «Мерседеса» Желепа протаранил автомобиль, в котором ехала семья из пяти человек, в результате чего четыре пассажира погибли, в том числе два ребенка, а еще один ребенок получил тяжелые травмы.

В крови Желепы оказалось 1,32 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2 промилле. Сегодня суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.