200 г горілки і марихуана — винуватець ДТП під Києвом розповів про свій «розігрів»

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Смертельна ДТП під Києвом, в якій загинули четверо людей і ще одна дістала важкі травми, вилилася в арешт водія Антона Желепи, котрий перебував п’яним за кермом.

Перед судовим засіданням підозрюваний заявив журналістам, що за день до аварії курив марихуану, а в день ДТП, 12 липня, вранці випив 200 г горілки.

Також Желепа заявив, що не може згадати, як опинився за кермом автомобіля, куди і навіщо їхав, але знає, що рухався зі швидкістю 180 км/год.

Під час судового засідання прокурор повідомив, що Желепа був позбавлений права керування автомобілем ще 12 років тому, але це не заважало йому водити авто, зокрема й у стані сп’яніння. Його сім разів притягували до відповідальності саме за водіння напідпитку.

У відповідь підозрюваний погодився понести максимальне покарання і нічого з заявленого прокуратурою не заперечував. У разі доведення його провини у загибелі чотирьох осіб під час ДТП Желепа може сісти до в’язниці на 10 років.

Нагадаємо, вказана аварія сталася на Столичному шосе під Києвом. П’яний водій «Мерседеса» Желепа протаранив автомобіль, в якому їхала сім’я з п’яти осіб, унаслідок чого четверо пасажирів загинули, у тому числі двоє дітей, а ще одна дитина дістала важкі травми.

У крові Желепи виявили 1,32 проміле алкоголю при допустимій нормі 0,2 проміле. Сьогодні суд арештував його на два місяці без права внесення застави.